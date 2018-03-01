Объединенные силы проведут учения на Донбассе вблизи линии соприкосновения

Объединенные силы готовятся провести учения на Донбассе в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что по информации Главного управления разведки Минобороны, командование российских оккупационных войск продолжает организовывать провокации украинской стороны, чтобы обвинить ее в срыве Минских договоренностей и обстрелах гражданского населения.

"С целью недопущения разведения сил и провоцирования украинских военнослужащих подразделений Объединенных сил до применения оружия, оккупационным командованием ВС РФ готовится проведение учений в непосредственной близости к линии соприкосновения", - сообщил Гуцуляк.

Представитель Минобороны добавил, что во время учений планируется проведение стрельб из вооружения танков и БМП, а также занятия по вождению боевых машин в условиях максимально приближенных к боевым.