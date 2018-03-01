В Украине почти 62 тысячи людей имеют задолженность по уплате алиментов более года

В Украине почти 62 тысячи человек на сегодняшний день имеют задолженность по уплате алиментов более года.

Об этом на селекторном совещании сообщил министр юстиции Павел Петренко, пишет РБК-Украина.

"Мы имеем новые инструменты воздействия на неплательщиков алиментов. Сейчас наполняется реестр. Около 170 тысяч неплательщиков уже есть на данный момент в реестре, но количество постоянно увеличивается.

По состоянию на сегодня около 70 тысяч должников были ограничены в выезде за границу", - сообщил Петренко. Он отметил, что хочет, чтобы Министерство юстиции включилось в мониторинг неплательщиков.

"Сегодня около трех тысяч протоколов было уже составлено. Я хочу также ввести такую меру наказания, как общественно-полезные работы. По всей стране почти 62 тысячи человек на сегодняшний день пока имеют задолженность по уплате алиментов более года", - сказал он. При этом Петренко отметил необходимость применения к неплательщикам алиментов общественно-полезных работ.

"Просьба организовать встречи с главами городов, чтобы сделать акцент на общественно-полезные работы. Уже есть первые решения судов по таким делам. Сейчас есть много работы: расчищать снег и прочее... Просьба применять такой инструмент, как общественно-полезные работы. Хочу отметить положительную динамику по взысканию алиментов. В Полтавской области уже имеем плюс 12 миллионов гривен, пасут задних, к сожалению, Черновицкая область и Киев в этом вопросе ", - добавил он.