По делу Ефремова допросили Александра Антипова

В Старобельском районном суде Луганской области в четверг, 1 марта 2018 года, в ходе судебного заседания по делу бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, допросили депутата Луганского областного совета.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Допрошен свидетель стороны обвинения - депутат Луганского областного совета VI созыва Александр Антипов относительно событий в Луганской области весной 2014 года. Допрос проходил в режиме видеоконференции из СИЗО", - сообщила Сарган.

Она также отметила, что судебные заседания в уголовном производстве по обвинению Александра Ефремова происходят в ежедневном режиме.

Ранее, 26 февраля, был допрошен свидетель стороны обвинения - народного депутата Украины VII созыва Валерия Мошенского. Другой свидетель стороны обвинения в ходе допроса предоставил информацию относительно заседания сессий Луганского областного совета в течение февраля-марта 2014 года. В пятницу, 2 марта, запланировано очередное заседание, в ходе которого состоится допрос свидетеля обвинения.