Оккупанты из минометов один раз обстреляли силы АТО

На Донбассе по состоянию на 18:00 в четверг, 1 марта, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. Согласно информации штаба, с начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций наших военных.

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения ослабла. С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций наших защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", – говорится в сообщении. В частности, на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска. На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Несмотря на относительное затишье, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник прибегнет к вооруженных провокаций", – добавили в пресс-центре.