Национальные вооруженные силы Латвии вместе с НГУ привезли на Луганщину гуманитарную помощь (фото)

Сегодня в Луганскую область делегация Национальных вооруженных сил Латвии вместе с представителями Главного управления Национальной гвардии Украины привезли в Луганскую область гуманитарную помощь для незащищенных слоев населения в Луганской области. 22 тонны – это одежда для взрослых и детей, обувь, постельное белье, текстиль и игрушки, которые для пострадавшего от войны региона собирали латвийцы вместе с христианами Швеции, сообщает корреспондент «Сitynews».

«Это уже третья или четвертая гуманитарная помощь для этих районов. И мы собираем ее вместе с Швецией. В Швеции христианские люди собирают эти вещи, обувь и другое, чтобы оказать помощь нуждающимся. Потом ее везут в Латвию, перегружают на армейские машины и наши солдаты все это делают. С помощью солдат мы едем сюда и Национальная гвардия очень хорошо вместе с местными властями выдают эту гуманитарную помощь именно там, где она необходима», - рассказал главный капеллан Вооруженных сил Латвийской Республики Элмарс Плявинш.

Гуманитарную помощь привезут в военно-гражданские администрации Станицы Луганской, Новоайдара и Попасной. И уже там власти на местах будут раздавать помощь нуждающимся в ней.

Представители Национальной гвардии Украины в свою очередь рассказали, что уже давно и успешно сотрудничают с коллегами из Латвии. Это проекты по военно-патриотическому воспитанию и проекты по реабилитации военнослужащих.