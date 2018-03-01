Оккупанты усилили репрессии в отношении жителей ОРДО, имеющих контакты с Украиной

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», боевики из «правоохранительных органов днр» активизировали фильтрационные мероприятия среди лиц, проживающих на контролируемой «днр» территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.

При этом в «особую группу риска» попадают лица, родственники которых проходят службу в СБУ, ВС Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых органах. Наблюдаются отдельные случаи задержания таких лиц, их многочасовые допросы, в том числе, с использованием приемов психологического и физического воздействия.