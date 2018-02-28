В Минске договорились о разведении сил в Станице Луганской. В очередной раз

Разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам сегодняшнего заседания.

Стоит отметить, что условием разведения сил в Станице Луганской является отсутствие обстрелов в течении 7 дней. Но с 2016 года это условие ни разу не было выполнено российскими боевиками.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может состояться разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - написала она.

Кроме того, на заседании в Минске Украина настаивала на выполнении ранее достигнутых в рамках минского процесса договоренностей, в частности о соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачового.

"Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей по режиму тишины. Также отсутствие указаний руководства РФ о режиме тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - написала Олифер.

Украина призвала российскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и использовать свое влияние на НЗФ ОРДЛО для наступления режима тишины, а также прекратить поставлять через неконтролируемый участок украинско-российской границы технику, вооружение, топливо; вывести с территории Украины технику, вооружение, военные формирования; обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая границу.