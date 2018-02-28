На оккупированной территории Донбасса остаются 30 тысяч вагонов "Укрзализныци", принадлежащих госкомпаниям, частным и иностранным владельцам, заявила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В очередной раз украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", которое было незаконно захвачено в ОРДЛО. Речь идет о более 30 тысячах вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития", - написала Олифер в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске.

Кроме того, Олифер сообщила о том, что в понедельник, 5 марта, в районе поселка Станица Луганская Луганской области может состояться разведение сил и вооружений от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.