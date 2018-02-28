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За день боевики совершили три обстрела

Вчера, 18:50 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины на боевое противостояние. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении на рассвете противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Новгородского.

На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье.

Всего с начала суток зафиксировано три обстрела наших укреплений со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал, - говорится в сообщении.


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