Порошенко заявил, что пока не принял решение об участии в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, - передает "ОстроВ".

"Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать", - сказал президент.

"Сейчас нам надо заниматься объединением всех политических сил, общества, государства", - добавил он.