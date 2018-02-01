В Марковской райгосадминистрации новый председатель

Новым руководителем Марковской районной государственной администрации назначен Игорь Дзюба, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, вчера, 27 февраля, распоряжением Президента Украины Петра Порошенко №38 / 2018-рп головой Марковской районной государственной администрации Луганской области назначен Дзюба Игорь Анатольевич.

Согласно распоряжению новоназначенный глава приступит к обязанностям с 2 марта со сроком испытания один месяц.