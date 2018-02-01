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Пункт пропуска «ЛНР» в районе Станицы Луганской меняет режим работы

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

Временный пункт пропуска «ЛНР» «Станица Луганская» изменяет режим работы.

Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«В связи с переходом украинского КПВВ "Станица Луганская" на новый режим работы, служба пограничной охраны МГБ Луганской народной республики с 1 марта будет осуществлять пропуск лиц через пункт перехода "Станица Луганская" с 8:00 до 19:30 по местному времени», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 10 января пропуск людей осуществлялся с 8:00 до 18:00 по местному времени.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения переходят на весенний период работы.


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