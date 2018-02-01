Пункт пропуска «ЛНР» в районе Станицы Луганской меняет режим работы

Пункт пропуска «ЛНР» в районе Станицы Луганской меняет режим работыСегодня, 15:45
Временный пункт пропуска «ЛНР» «Станица Луганская» изменяет режим работы.
Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».
«В связи с переходом украинского КПВВ "Станица Луганская" на новый режим работы, служба пограничной охраны МГБ Луганской народной республики с 1 марта будет осуществлять пропуск лиц через пункт перехода "Станица Луганская" с 8:00 до 19:30 по местному времени», – говорится в сообщении.
Напомним, что с 10 января пропуск людей осуществлялся с 8:00 до 18:00 по местному времени.
Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения переходят на весенний период работы.