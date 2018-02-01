Боевики обстреляли Луганское из минометов

В зоне проведения антитеррористической операции зафиксирован обстрел боевиками мирного поселка городского типа в Донецкой области из минометов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

"Зафиксирован обстрел российско-террористическими войсками мирного поселка городского типа Луганское Донецкой области. Оккупанты выпустили более 15 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм. Поскольку обстрел произошел вечером, военнослужащие Вооруженных сил Украины выясняют позорные последствия российской террористической деятельности", - сказал Гуцуляк.

По его словам, за прошедшие сутки, 27 февраля 2018 года, всего зафиксировано семь прицельных обстрелов позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск. Все обстрелы произошли на Луганском направлении.

"При этом оккупанты выпустили по нашим оборонительных укреплениях более 140 снарядов из минометов калибров 120 мм и 145 мин калибров 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины был ранен. Военнослужащего доставили в военного мобильного госпиталя. Состояние здоровья нашего защитника - средней тяжести",- отметил представитель Минобороны