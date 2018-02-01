На Донбассе за неделю зафиксировано 25 полетов российских беспилотников

На Донбассе за последнюю неделю зафиксировано 25 разведывательных полетов беспилотников производства Российской Федерации.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В период с 21 по 27 февраля с.г. зафиксировано 25 разведывательных полетов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов, - ред.) Вооруженных сил РФ, в т.ч. 9 полетов БПЛА "Орлан-10", которые осуществляли заход в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины", - сообщил Тымчук.

По его словам, особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, а также выявлении изменений в боевых порядках ВС Украины.

"Продолжает отмечаться активная деятельность маневренных групп РЭР (радиоэлектронной разведки) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) противника вдоль всей линии соприкосновения", - добавил Тымчук.