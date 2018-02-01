На Луганщине военные провели показательные занятия для студентов-медиков

Военные медицинские специалисты руководством начальника военного госпиталя подполковника медицинской службы Андрея Телефанко провели практические занятия для студентов-медиков кафедры семейной, социальной и военной медицины и организации здравоохранения Луганского государственного медицинского университета. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Теоретическое занятие по тактической медицине провел старший лейтенант медицинской службы Андрей Герега. В частности, офицер рассказал, какие чаще всего бывают ранения, какие ошибки допускаются при предоставлении первой медицинской помощи при боевой травме.

Также военные медики практически показали, как организуется работа группы усиления военного звена, где практически была развернута автоперевязочная АП-2 на базе ГАЗ-66 и продемонстрированы действия медицинского персонала при поступлении санитарных потерь, их сортировке и проведение стабилизационных мероприятий с последующей эвакуацией в военный мобильный госпиталь.