Жители Гладосово и Травневого могут остаться без пенсий

Жители прифронтовых поселков поселки Гладосово и Травневое , которые в конце 2017 года стали контролировать Вооруженные Силы Украины, могут не получать пенсии с 1 марта 2018 года.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

"Главная проблема - угроза невыплаты пенсий, поскольку МВД не включило эти населенные пункты к числу контролируемых украинской властью. Сотрудники пенсионного фонда и соцслужб приложили значительные усилия, чтобы восстановить систему пенсионного и социального обеспечения жителей этих поселков... А с 1 марта из-за досадного недоразумения со списком контролируемых населенных пунктов этот процесс может быть приостановлен", - отметил Жебривский.

"Подняли и вопрос восстановления поврежденного жилья и оказания гуманитарной помощи, и налаживание медицинского обслуживания", - добавил Жебривский.