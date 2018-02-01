В оккупированном Хрустальном семья отравилась угарным газом

На неподконтрольной Луганщине семья отравилась угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба «МЧС ЛНР».

Согласно сообщению, в Красном Луче (после переименования: Хрустальный, неподконтрольная часть Луганской области) по ул. Ленинградская, 78 в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе отравились угарным газом трое членов семьи, в том числе пострадал ребенок 2013 года рождения.

В «МЧС ЛНР» заявляют, что пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в терапевтическое отделение больницы.