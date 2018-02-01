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В оккупированном Луганске начали разворовывать троллейбусные провода

Вчера, 18:18 citynews.net.ua | Напечатать

На днях утром к так называемым "правоохранителям" оккупационной администрации Луганска обратился начальник троллейбусного депо ГКП «Луганскэлектротранс» гр. Щербатых Александр Викторович, с сообщением о том, что 23.02.2018, примерно в 07-40, в районе трамвайного депо по адресу: г. Луганск, ул. Фрунзе, 130, неустановленные лица обрезали 70 м контактного провода, сообщает "ИС".

Примечательно, что Щербатых - не последний человек в верхушке ОРЛО. По данным "Миротворца", это боевик, позывной: «Одесса» начальник "ГАИ" одного из городов ОРЛО, группа террорист из списка «группы Остапа Черного»


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