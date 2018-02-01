В оккупированном Первомайске боевики разоружили своего бывшего коллегу

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в оккупированных городах ОРЛО местные "правоохранители", они же участники бандформирований, изымают оружие и боеприпасы у бывших коллег.

На днях сотрудниками Первомайской "военной комендатуры", возле дома № 3 на ул. Макушкина оккупированного Первомайска, задержан гр. Курашев Сергей Александрович, 1980 г.р.

У задержанного обнаружены и изъяты: граната Ф-1 и газо-травматический пистолет «Rohm RG 88» калибра 9 мм (№ АВ 0458475).