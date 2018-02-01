На Алчевском меткомбинате задерживают зарплату

На Алчевском металлургическом комбинате (временно неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской области) намерены запустить доменную печь №1.

Об этом сообщает источник на предприятии. Информацию подтверждают и сотрудники комбината, занимающие руководящие должности, пишет Информатор.

По словам начальника управления по персоналу и общим вопросам АМК Владимира Даниловича, «планируемый запуск доменной печи №1 позволит в марте повысить заработные платы сотрудникам предприятия».

Однако пока руководство предприятия кормит сотрудников обещаниями, рядовые алчевские металлурги сообщают о регулярных задержках выплаты заработной платы, чего практически не наблюдалось, пока комбинат находился под юрисдикцией Украины.

По последним данным, зарплату на «АМК» выдали только сотрудникам двух цехов: доменного и аглофабрики.