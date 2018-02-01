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На Луганщине пожарные спасли двух человек

Сегодня, 15:51 citynews.net.ua | Напечатать

Сообщение о горящем доме в Лисичанске поступило 27 февраля в 7:14 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одной из комнат одноэтажного жилого дома горит мебель. Во время разведки пожарными были спасены двое граждан 1978 и 1988 года рождения, которым была предоставлена домедицинская помощь.

Пожар на площади 9 м. кв. локализован в 7:35 и ликвидирован в 8:51. Уничтожено огнем перекрытия и покрытия на площади 4 кв. м.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты. К ликвидации привлекались 6 пожарных на пожарной автоцистерне.


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