В оккупированном Луганске на таксиста напали с автоматом

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", на территории ОРЛО даже самая безобидная профессия на сегодняшний день может быть небезопасна, так как оккупированные районы наводнила сомнительная агрессивная публика с оружием.

На днях поздно вечером к т.н. "правоохранителям" оккупационной администрации обратился гр. Плямин Дмитрий Анатольевич, 1972 г.р., житель оккупированного Луганска, водитель «Единой службы такси».

Он заявил о том, что 23.02.2018, примерно в 22-05, в районе дома № 60 на ул. Артельной г. Луганска, во время перевозки неизвестных мужчины и женщины, последние, под угрозой автоматического оружия, открыто завладели его деньгами в сумме 1500 рублей.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, имеется лобная залысина. Был одет в темную куртку, вязаную шапку. При себе имел черную сумку.

Приметы женщины: на вид 30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темно-коричневые волосы. Была одета в коричневую болоньевую куртку, бордовую вязаную шапку, черные штаны.