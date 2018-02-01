Порошенко завтра проведет пресс-конференцию

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 28 февраля 2018 года, проведет пресс-конференцию на тему: "Вызовы - 2018".

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"В среду, 28 февраля в 15:00 президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию на тему: "Вызовы - 2018", - говорится в сообщении. Как отмечается, пресс-конференция Порошенко состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

Отметим, предыдущую пресс-конференцию глава государства провел в мае 2017 года. Тогда встреча Порошенко с журналистами длилась два часа, президент, в частности, затронул темы введения безвизового режима, заявил о безальтернативности минских соглашений, также глава государства говорил о привлечении США к нормандскому формату и предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко также допускал возможную эвакуации жителей Донбасса из-за эскалации ситуации в зоне АТО, рассказывал о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, а также затрагивал тему украинских политзаключенных в РФ.