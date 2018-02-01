» » Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми

Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

За год Украине удалось выйти из группы стран, где процветает торговля людьми.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук во время презентации годовых результатов по противодействию торговле людьми при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, сообщает пресс-служба МВД.

«Четыре года подряд Украина находилась в списке стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми и не осуществляют значительных шагов в этом направлении. Благодаря новым подходам к уголовному анализу и подготовке правоохранителей, а также скоординированной межведомственной работе за год Украина существенно улучшила результаты противодействия современному рабству и вышла из группы риска», - отметила замминистра.

Так, в 2017 году силами работников органов системы МВД была пресечена деятельность 29 ОПГ, которые занимались торговлей людьми. Количество зарегистрированных уголовных дел в сфере торговли людьми возросло до 346, тогда как в 2016 году зарегистрировано 115 случаев. Кроме того, в текущем году уже обнаружено 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.

По словам Ковальчук, за прошлый год Украина втрое увеличила разоблачения фактов торговли людьми.

«И мы делаем все возможное, чтобы противодействие торговле людьми было и в дальнейшем приоритетным направлением развития как для МВД, так и для государства. Мы видим колоссальный прогресс, но понимаем, что этого мало. У нас есть силы, возможности и средства, чтобы делать все для минимизации таких преступлений и искоренения их в Украине. И мы готовы к тому, чтобы провозгласить и этот, 2018, годом борьбы с торговлей людьми. И за этот год мы должны сделать еще больше», - заявила замминистра


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:11

В оккупированном Первомайске боевики разоружили своего бывшего коллегу

Сегодня, 16:53

На Алчевском меткомбинате задерживают зарплату

Сегодня, 15:51

На Луганщине пожарные спасли двух человек

Сегодня, 15:10

В оккупированном Луганске на таксиста напали с автоматом

Сегодня, 14:41

Генпрокуратура сообщила о подозрении россиянам, причастным к артобстрелу Мариуполя

Сегодня, 13:16

Порошенко завтра проведет пресс-конференцию

Сегодня, 13:06

Российские террористы обстреляли Троицкое, Новоалександровку и Трехизбенку

Сегодня, 12:57

Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми

Сегодня, 11:59

Парламент одобрил изменения в продолжительность отпуска для военных

Сегодня, 11:19

Поселок Майорск обесточен, КПВВ перевели на генераторы

Сегодня, 10:58

На Донбассе КПВВ за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Сегодня, 10:10

В ОРДО задержаны более 20 сотрудников "минугля" с "министром"

Новости Украины:

Сегодня, 17:13

Осужденный в РФ журналист Сущенко встретился с женой и дочерью

Сегодня, 16:59

Рева рассказал детали о планах правительства реформировать ЕСВ

Сегодня, 15:46

Стали известны причины обесточивания поселка и КПВВ на Донбассе

Сегодня, 15:13

В Украину доставили новую партию вакцины против кори

Сегодня, 14:59

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на Вечном огне

Сегодня, 14:38

В результате столкновений под Радой пострадали 14 полицейских

Сегодня, 13:59

В Мариуполе боец "Азова" осужден за убийство при превышении пределов необходимой обороны

Сегодня, 13:20

Кабмин снял мораторий на проверки аптек

Сегодня, 12:58

Боксеры сборной Украины завоевали три медали на турнире Странджа-2018

Сегодня, 12:21

Смертельное ДТП под Киевом: Гражданину Сербии сообщено о подозрении

Сегодня, 11:59

Парламент одобрил изменения в продолжительность отпуска для военных

Сегодня, 11:21

Китайская компания хочет запустить в Украину контейнерный поезд

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 