Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми

За год Украине удалось выйти из группы стран, где процветает торговля людьми.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук во время презентации годовых результатов по противодействию торговле людьми при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, сообщает пресс-служба МВД.

«Четыре года подряд Украина находилась в списке стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми и не осуществляют значительных шагов в этом направлении. Благодаря новым подходам к уголовному анализу и подготовке правоохранителей, а также скоординированной межведомственной работе за год Украина существенно улучшила результаты противодействия современному рабству и вышла из группы риска», - отметила замминистра.

Так, в 2017 году силами работников органов системы МВД была пресечена деятельность 29 ОПГ, которые занимались торговлей людьми. Количество зарегистрированных уголовных дел в сфере торговли людьми возросло до 346, тогда как в 2016 году зарегистрировано 115 случаев. Кроме того, в текущем году уже обнаружено 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.

По словам Ковальчук, за прошлый год Украина втрое увеличила разоблачения фактов торговли людьми.

«И мы делаем все возможное, чтобы противодействие торговле людьми было и в дальнейшем приоритетным направлением развития как для МВД, так и для государства. Мы видим колоссальный прогресс, но понимаем, что этого мало. У нас есть силы, возможности и средства, чтобы делать все для минимизации таких преступлений и искоренения их в Украине. И мы готовы к тому, чтобы провозгласить и этот, 2018, годом борьбы с торговлей людьми. И за этот год мы должны сделать еще больше», - заявила замминистра