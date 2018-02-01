Поселок Майорск обесточен, КПВВ перевели на генераторы

Поселок Майорск и расположенный вблизи одноименный пункт въезда-выезда обесточены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как доложил Валерий Кобыжча, директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы, ремонтные бригады Донецкого филиала Укрзализныци обследуют участок, где повреждена электросеть, и проводят восстановительные работы. КПВВ работает в штатном режиме - электрическим током его обеспечивают генераторы», – отметил он.