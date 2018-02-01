На Донбассе КПВВ за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 26 февраля 2018 года, пересекли 30,2 тыс. лиц и 4,4 тыс. транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 30,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 6585 человек и 885 транспортных средств (ТС); "Марьинка" - 8125 человек и 1525 ТС; "Новотроицкое" - 6160 человек и 1160 ТС; "Гнутове" - 3545 человек и 805 ТС; "Станица Луганская - 5775осіб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/80; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 60/40; "Гнутове" - 60/30.