Немыря: Письмо о пенсиях переселенцам и неподконтрольному Донбассу будет направлено послам «Большой семерки»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявил, что сегодня, 26 февраля, он направит письмо послам стран «Большой семерки» в Украине с просьбой содействовать рассмотрению парламентом Украины законопроекта о выплате пенсий гражданам Украины, которые остались на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, передает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, в очередной раз в повестке дня на этой пленарной неделе отсутствует законопроект 6692, который уже прошел все Комитеты ВРУ и касается права на получение пенсий, в первую очередь, вынужденными переселенцами и гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса», – сказал он во время заседания Согласительного совета ВР.

«Сегодня я направлю письмо послам Большой семерки в Украине с просьбой способствовать положительному решению этого вопроса, чтобы наши граждане, которые пострадали из-за агрессии России, смогли получать пенсии», – отметил Немыря.