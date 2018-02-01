В Украине ожидаются сложные погодные условия

Непогода в Украине может привести к нарушениям в работе объектов инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается, в Украине в результате воздействия активных циклонов до 1 марта 2018 года ожидаются сложные погодные условия.

Осложнения погодных условий, как отмечают в ведомстве, может привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).