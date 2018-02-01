ФСБ усиливает деятельность на оккупированном Донбассе

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации усиливают деятельность на оккупированном Донбассе.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Представители ФСБ РФ усиливают свою деятельность на временно оккупированных территориях востока Украины", - отметил Гуцуляк. Как сообщили в Минобороны, российские инструкторы на полигонах оккупированного Донбасса проводят обучение с представителями местных "правоохранительных органов".

"С 20 февраля по 5 марта российские инструкторы на полигонах т.наз. 1 АК российско-оккупационных войск проводят комплекс тактико-специальных занятий с представителями т.наз. "министерств внутренних дел и государственной безопасности республик" об организации и проведении фильтрации населения, зачисток и проверок населенных пунктов. К обеспечению указанных мероприятий также привлекается личный состав, вооружение и военная техника соединений и частей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.