В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 25 февраля 2018 года, погиб один украинский военный, еще один ранен.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие обстрелов российских оккупантов погиб один наш военный, 1998 года рождения. Кроме этого, в результате обстрелов получил ранения один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь, где он получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Как отметил Гуцуляк, в течение суток боевики обстреливали украинские позиции 5 раз, украинские военные дважды открывали огонь в ответ.