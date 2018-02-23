Певец MELOVIN с песней Under The Ladder представит Украину на конкурсе Евровидение-2018

Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2018. По результатам голосования певец MELOVIN с песней "Under The Ladder" будет представлять Украину на музыкальном конкурсе Евровидение-2018, который в этом году пройдет в португальском Лиссабоне.

Решение было принято с учетом голосов жюри и зрителей. Судьи выставили претендентам представлять Украину на Евровидении следующие баллы: Vilna - 1 балл, The Erised - 2, Kadnay - 3, Laud - 4, MELOVIN - 5, Tayanna - 6.

Зрительские баллы распределились так: The Erised получил 1 балл, Laud - 2, Vilna - 3, Tayanna - 4, Kadnay - 5 и MELOVIN получил 6 баллов.

Согласно правилам конкурса, участник от Украины будет бороться за выход в финал во второй части второго полуфинала 10 мая.