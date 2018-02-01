Российские террористы обстреляли поселок под Лисичанском из 152 мм артиллерии

23 февраля российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к международному праву и мирных инициатив, которые были достигнуты в Минске.

23 февраля, около 21.00 российские террористы обстреляли позиции сил АТО с запрещенного минского договоренностями вооружения - артиллерией калибра 122 мм в Донецкой области и 152 мм в Луганской.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в районе населенного пункта Подлесное (Луганская область), противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

Кроме того под артиллерийским обстрелом оказалась и Донецкая область. По предварительной информации, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское в Донецкой области. Взрывной волной повреждены жилые дома местных жителей.