Боевики за день 3 раза обстреливали силы АТО

Штаб антитеррористической операции сообщает об уменьшении количества обстрелов украинских позиций на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. От начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник. Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник прибегнет к вооруженным провокациям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня в течение дня на Луганском направлении боевики обстреливали украинские позиции возле Луганского, Троицкого и Новоалександровки, на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано