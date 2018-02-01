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Медика 10-й ОГШБр Сабину Галицкую, погибшую на Донбассе, провели в последний путь на Житомирщине

Вчера, 18:11 citynews.net.ua | Напечатать

Медика 10-й ОГШБр Сабину Галицкую, погибшую на Донбассе, провели в последний путь на ЖитомирщинеСегодня, 23 февраля, в селе Бастова Рудня Емильчинского района на Житомирщине попрощались с сержантом, старшей медсестрой медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабиной Станиславовной Галицкой, 1994 года рождения, которая погибла 20 февраля в Луганской области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в БРДМ.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ.

Сабина Станиславовна Галицкая родилась 24.09.1994 года в селе Бастова Рудня Емильчинского района Житомирской области. Окончив 9 классов сельской школы, поступила в Новоград-Волынский медицинский колледж, в котором получила специальность фельдшера. Спустя год успела поработать акушеркой в Барашевской сельской больнице. 01.04. 2016 года она подписала с ВСУ контракт. У нее остались родители и брат.

Вчера с Сабиной прощались в родном селе. До родительского дома проститься с погибшей в течение дня шли односельчане, слез никто не сдерживал. "Для всех нас это большое горе. Пусть Бог душу ее примет, она всех нас оставила, таких грешных, царство ей небесное", - говорят односельчане. Они оставляют незыблемым ее рабочее место - амбулаторию, где Сабина до войны работала акушеркой. "Вот это ее рабочее место, она смотрела здесь женщин, это еще журнал, который она вела. Я его не переделывала, он так и остался", - пояснила фельдшер Людмила Данюк.

После медицинского колледжа девушку приняли на работу со всей душой, Сабина была спокойной и внимательной к пациентам. Когда же подписала контракт и пошла служить медсестрой в ВСУ, для коллег это стало неожиданностью. "Решила вдруг, что она идет. Ну, возможно, она готовилась - не рассказывала", - говорит Данюк.

Сабина была врачем 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Она ехала в Катериновку, чтобы помочь местным жителям, ведь своих врачей там нет. Несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики обстреляли авто из противотанкового ракетного комплекса. Сабина погибла на месте. Ей было 23 года.

Последний раз девушка приезжала с войны домой на Рождество, но даже тогда не отходила от телевизора и смотрела новости с востока. Когда слышала про обстрелы, не находила себе места. "Она, бедненькая: едут ребята, как я их брошу, как я могу не ехать. Они кровью истекают, я, говорит, не могу. Я должна спасать их скорее", - вспоминает бабушка погибшей Галина Радчук.

О том, что она на передовой, Сабина никому не рассказывала, потому что не хотела, чтобы родители волновались. "Она говорила: мы на второй линии, у нас тут даже вообще не слышно, что стреляют. А порой слышишь в телефон, что стреляют, то говорит - это мы на полигоне, у нас учения идут", - говорит мама Татьяна Галицкая.

В школе, где училась Сабина, приспущенный флаг, в холле стоит фото девушки и зажженная лампадка. "Это пример, образец, потому что она спасла жизнь людям", - говорит директор Наталья Сарпутько.


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