Объединенный штаб будет сотрудничать с миротворцами на Донбассе

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» позволяет начать работу над координационным механизмом взаимодействия Объединенного оперативного штаба с миротворцами на Донбассе, которые должны будут занять всю неподконтрольную территорию, включая границу с РФ.

Об этом сегодня, 23 февраля, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, пишут Донецкие новости.

«Когда будет создан этот Объединенный штаб, это дает нам возможность начать координировать и думать, как он будет взаимодействовать с той миротворческой группой, основные элементы которой проговаривал президент на Мюнхенском форуме по безопасности», – сказала она.

«Мы поправили и дополнили наше правовое и законодательное поле, предоставляя нашим Вооруженным Силам, Национальной полиции, Национальной гвардии осуществлять защиту государства, имея дополнительные полномочия», – заявила Луценко.