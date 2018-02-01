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Объединенный штаб будет сотрудничать с миротворцами на Донбассе

Вчера, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» позволяет начать работу над координационным механизмом взаимодействия Объединенного оперативного штаба с миротворцами на Донбассе, которые должны будут занять всю неподконтрольную территорию, включая границу с РФ.

Об этом сегодня, 23 февраля, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, пишут Донецкие новости.

«Когда будет создан этот Объединенный штаб, это дает нам возможность начать координировать и думать, как он будет взаимодействовать с той миротворческой группой, основные элементы которой проговаривал президент на Мюнхенском форуме по безопасности», – сказала она.

«Мы поправили и дополнили наше правовое и законодательное поле, предоставляя нашим Вооруженным Силам, Национальной полиции, Национальной гвардии осуществлять защиту государства, имея дополнительные полномочия», – заявила Луценко.


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