Геращенко рассказала о визитах европослов на Донбасс

Вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко поблагодарила европейских послов за то, что они уделяют внимание восточноукраинскому региону.

«Хочу поблагодарить господина посла, с которым мы десятки раз встречались в "Хюндае" Киев–Константиновка, и всех других послов за ваше огромное внимание к теме Донбасса. За то, что с господином послом Хорватии и господином послом Португалии мы бывали на "промке", в Авдеевке, где бывало не так много украинских политиков», – сказала она на конференции в Киеве, посвященной подведению итогов имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС в 2017 году и планам на будущее.

По словам Геращенко, отношение европейских дипломатов к Донбассу также очень важно в контексте евроинтеграции Украины.

«Без изменений ментальности и взглядов региона, который так страдает от войны, относительно его отношения к евроинтеграции, Украина будет не такой европейской, как мы стремимся», – считает она