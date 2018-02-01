В Минобороны назвали неправдивой информацию о числе самоубийств на Донбассе

Информация о том, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих не является правдой.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский, передает РБК-Украина.

"Вопрос сохранения жизни и здоровья личного состава является насущным вопросом на данный момент. Это связано с профилактикой самоубийств. В последнее время некоторые средства массовой информации подают информацию несколько искаженно. Информация о том, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих не является правдой", - сказал он.

По его словам, сейчас заключено 6 меморандумов по сотрудничеству со специалистами-психологами.

"На сегодня разработаны определенные методические рекомендации, которые позволяют военнослужащим выйти из того или иного состояния", - добавил он.