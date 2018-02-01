В «ЛНР» пока не определились, когда восстановят мобильную связь

Специалисты "министерства связи и массовых коммуникаций" "ЛНР" проводят подготовительные работы по восстановлению работы связи мобильного оператора Vodafone, нарушенной в результате разрыва магистральной волоконно-оптической линии у села Веселая Гора.

Об этом заявил "заммнистра" связи и массовых коммуникаций Юрий Першиков, пишут сепаратистские СМИ.

Мобильный оператор Vodafone перестал работать на оккупированной территории Луганской области 22 февраля. В компании пояснили, что отсутствие связи связано с обрывом волоконно-оптической линии в районе Веселой Горы.

"Завтра с утра специалисты Минкомсвязи планируют приступить непосредственно к восстановительным работам при условии обеспечения "режима тишины" и необходимой для ремонтных работ погоды. Как и в прошлый раз, будет установлен шатер, для проведения точечной варки оптоволоконного кабеля… О точных сроках завершения ремонтных работ говорить преждевременно, поскольку авария достаточно серьезная и восстановление потребует времени", - сказал Першиков.