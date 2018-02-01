Когда переселенцам упростят получение субсидий

В Украине весной внесут изменения в нормативные акты, после чего переселенцы смогут оформлять субсидии без обязательного предоставления договора аренды или регистрации места проживания.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишут Донецкие новости.

«Есть проблема, переселенец, человек, который приехал сюда, для того, чтобы получить субсидию, он должен быть зарегистрирован или у вас должен быть договор аренды жилья. Очень часто собственники отказывают в аренде жилья», – говорит он.

По его словам, принято решение для упрощения процедуры получения субсидий переселенцам, но для этого нужны еще изменения в нормативные акты. «Мы договорились, что при внесении изменений в апреле в системе назначения субсидий, мы предусмотрим возможность предоставлять субсидию внутренне перемещенным лицам по декларативному принципу», – продолжил Рева.

«Они декларируют, что они проживают в этом помещении, прилагают справки, что они являются внутренне перемещенными лицами, мы проводим проверку, что действительно эта семья там живет и будем назначать без договора аренды и без регистрации места проживания», – сказал он.