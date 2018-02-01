» » Когда переселенцам упростят получение субсидий

Когда переселенцам упростят получение субсидий

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине весной внесут изменения в нормативные акты, после чего переселенцы смогут оформлять субсидии без обязательного предоставления договора аренды или регистрации места проживания.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишут Донецкие новости.

«Есть проблема, переселенец, человек, который приехал сюда, для того, чтобы получить субсидию, он должен быть зарегистрирован или у вас должен быть договор аренды жилья. Очень часто собственники отказывают в аренде жилья», – говорит он.

По его словам, принято решение для упрощения процедуры получения субсидий переселенцам, но для этого нужны еще изменения в нормативные акты. «Мы договорились, что при внесении изменений в апреле в системе назначения субсидий, мы предусмотрим возможность предоставлять субсидию внутренне перемещенным лицам по декларативному принципу», – продолжил Рева.

«Они декларируют, что они проживают в этом помещении, прилагают справки, что они являются внутренне перемещенными лицами, мы проводим проверку, что действительно эта семья там живет и будем назначать без договора аренды и без регистрации места проживания», – сказал он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:50

В Минобороны назвали неправдивой информацию о числе самоубийств на Донбассе

Сегодня, 15:11

В «ЛНР» пока не определились, когда восстановят мобильную связь

Сегодня, 14:48

Опубликован полный текст закона о Донбассе

Сегодня, 14:43

Когда переселенцам упростят получение субсидий

Сегодня, 13:30

ИС: оккупанты резко увеличили количество обстрелов

Сегодня, 13:12

Муженко рассказал, какое вооружение получат ВСУ в этом году

Сегодня, 12:59

В СБУ зафиксировали новое приоритетное направление деятельности спецслужб РФ в Украине

Сегодня, 12:17

Лисичанск получил премию «бельгийское наследие за рубежом»

Сегодня, 11:58

Бойцы АТО уничтожили БМП боевиков под Докучаевском

Сегодня, 10:59

Главарям ОРДЛО приказали сформировать батальоны боевиков для отправки в Сирию

Сегодня, 10:29

Плательщики Луганщины перечислили в бюджет более 164 млн грн ЕСВ

Сегодня, 09:48

Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Новости Украины:

Сегодня, 15:52

В Харьковской области педофил задержан при попытке похитить ребенка с детской площадки

Сегодня, 15:09

Из Украины пытались вывезти в Африку военное оборудование

Сегодня, 14:40

В Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов

Сегодня, 13:44

В Черновицкой области провокаторы планировали поджог двух румынских школ

Сегодня, 12:45

Украина за год выполнила 41% задач по Ассоциации с ЕС

Сегодня, 11:52

В ГПУ заявили о прорыве в расследовании дела «вышек Бойко»

Сегодня, 10:57

Грибу впервые разрешили говорить с консулом на украинском языке

Сегодня, 09:50

В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп

Сегодня, 09:00

В Киеве неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого ФК АЕК

Вчера, 18:13

В Украину идут 25-градусные морозы

Вчера, 17:54

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину девяти российских книг

Вчера, 16:07

В Бахмут не хотят ехать спортсмены на чемпионат по борьбе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 