В Украину идут 25-градусные морозы

В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной температуры воздуха.

Об этом предупреждает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, в субботу, 24 февраля, ожидается 10-16° мороза; в Черниговской, Сумской и Харьковской областях – до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье – 3-9 ° мороза;

24 февраля в Киевской области – 10-16° мороза, в Киеве до -11-13°;

В воскресенье, 25 февраля, ожидается 14-19 ° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях – 17-22 ° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13 ° мороза;

25-27 февраля на Киевщине – до 17-22 ° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.

26-27 февраля температура ночью 14-20 ° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.