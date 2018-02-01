На оккупированный Донбасс прибыла очередная партия российских военных

На оккупированный Донбасс прибыло около 200 военнослужащих Российской Федерации.

Об этом сегодня сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров», — сказано в сообщении.

В разведке штаба АТО отметили, что на оккупированные территории прибыли представители регулярных военных формирований РФ, которых разместили на полигоне «Восточный» возле Мануйловки (Донецкая область).

Российские военные прибыли для ротации в незаконных вооруженных формированиях.