На оккупированный Донбасс прибыла очередная партия российских военных

На оккупированный Донбасс прибыла очередная партия российских военныхВчера, 16:04
На оккупированный Донбасс прибыло около 200 военнослужащих Российской Федерации.
Об этом сегодня сообщили в пресс-центре штаба АТО.
«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров», — сказано в сообщении.
В разведке штаба АТО отметили, что на оккупированные территории прибыли представители регулярных военных формирований РФ, которых разместили на полигоне «Восточный» возле Мануйловки (Донецкая область).
Российские военные прибыли для ротации в незаконных вооруженных формированиях.