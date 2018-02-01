» » Главарь боевиков «ДНР» хочет создать «народный трибунал» в ответ на закон о Донбассе

Главарь боевиков «ДНР» хочет создать «народный трибунал» в ответ на закон о Донбассе

Сегодня, 13:56 citynews.net.ua | Напечатать

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что на неподконтрольной территории создаст «народный трибунал». Такое заявление он сделал в ответ на принятый украинским парламентом закон о восстановлении суверенитета на территории Донбасса.

Глава «ДНР» в очередной раз раскритиковал нормы закона, обвинив украинскую власть в нарушении Конституции Украины.

При этом Захарченко не уточнил, как именно будет действовать «народный трибунал».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:04

В Житомирской области простятся с медсестрой, убитой на Луганщине

Сегодня, 14:56

Мирная жительница в ОРЛО получила осколочное ранение вследствие обстрела

Сегодня, 14:43

Повышение пенсий коснется почти 500 тыс. военных пенсионеров

Сегодня, 13:58

В Северодонецке покупатель получил сдачу сувенирными деньгами (фото)

Сегодня, 13:56

Главарь боевиков «ДНР» хочет создать «народный трибунал» в ответ на закон о Донбассе

Сегодня, 13:32

На блокпосту в Донецкой области загорелся пассажирский автобус

Сегодня, 12:10

В Генштабе рассказали о процессе изменения формата АТО на Операцию объединенных сил

Сегодня, 11:52

Албания будет поддерживать Украину для решения конфликта на Донбассе мирным путем

Сегодня, 11:24

На оккупированной территории Луганской области исчезла мобильная связь от Vodafone - МТС

Сегодня, 11:09

Фантомовцы Луганщины заверяют, пересечение линии соприкосновения под контролем

Сегодня, 10:50

Красный Крест направил на Донбасс 17 грузовиков с гумпомощью

Сегодня, 09:56

В Луганск заехал очередной российский "гумконвой"

Новости Украины:

Сегодня, 15:06

В Покровске военные медики из Львова помогают бойцам АТО и мирным жителям

Сегодня, 14:49

Порошенко изменил перечень должностей высшего офицерского состава

Сегодня, 14:45

В Харькове открылся институт медицины и биомедицинских наук

Сегодня, 13:59

В Британии посадили двух украинцев за ввоз нелегалов

Сегодня, 13:34

Киеврада переименовала Московский мост в Северный

Сегодня, 12:58

НАБУ обнародовало схему хищения средств Одесского горсовета

Сегодня, 12:37

Саакашвили обещает вернуться в Украину гораздо раньше, чем через три года

Сегодня, 11:59

"Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов на март

Сегодня, 11:10

В Константиновке двое детей отравились угарным газом

Сегодня, 10:49

В Черногории возле посольства США подорвался смертник

Сегодня, 09:29

За минувшие сутки в зоне АТО было 20 прицельных обстрелов

Сегодня, 09:00

«Укрзализныця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 