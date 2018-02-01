Главарь боевиков «ДНР» хочет создать «народный трибунал» в ответ на закон о Донбассе

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что на неподконтрольной территории создаст «народный трибунал». Такое заявление он сделал в ответ на принятый украинским парламентом закон о восстановлении суверенитета на территории Донбасса.

Глава «ДНР» в очередной раз раскритиковал нормы закона, обвинив украинскую власть в нарушении Конституции Украины.

При этом Захарченко не уточнил, как именно будет действовать «народный трибунал».