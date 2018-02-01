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На оккупированной территории Луганской области исчезла мобильная связь от Vodafone - МТС

Сегодня, 11:24 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированной территории Луганской области исчезла мобильная связь от Vodafone - МТСНа территории временно оккупированных районов луганской области сегодня утром перестала работать мобильная связь Vodafone Ukraine. О проблемах со связью сообщают жители Луганска, Антрацита, Ровеньков и других оккупированных Россией районов.

Жители Луганска опасаются, что террористы решили оставить жителей оккупированных районов без украинской мобильной связи по примеру своих пособников из Донецка, где контролируемые Россией террористы отключили возможность жителям оккупированного Донбасса связываться с родными и близкими в Украине.

Возможно таким образом боевики надеются усилить информационную блокаду оккупированных территорий и усилить влияние анти-украинской пропаганды на жителей Луганска и Донецка.


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