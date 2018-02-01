Красный Крест направил на Донбасс 17 грузовиков с гумпомощью

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на оккупированный Донбасс 17 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается, груз с продуктовыми и гигиеническими наборами вчера, 21 февраля 2018 года, был направлен в оккупированный Донецк.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.