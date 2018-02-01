Боевики используют запрещенное оружие в зоне АТО

С начала суток украинская сторона зафиксировала 13 случаев обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным ведомства, на Луганском направлении из артиллерии калибром 122 мм, минометов и вооружения БМП боевики обстреливали украинскии позиции вблизи Троицкого, а из минометов 82-мм калибра – окрестности Новоалександровки и Катериновки. Огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ вели в сторону опорных пунктов ВСУ возле Луганского, Железного и Новолуганского. Вблизи Зайцево зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики обстреливали Водяное, используя минометы и гранатометы, а в районе Авдеевки стреляли из стрелкового оружия.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.