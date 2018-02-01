Информатор боевиков "ЛНР" приговорен к заключению по материалам Службы безопасности Украины, передает пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение апреля 2014 - июня 2015 года жительница Рубежного с помощью электронных каналов связи передавала главарю боевиков по кличке "Леший" данные о местах расположения, перемещении и количественном составе военнослужащих Вооруженных Сил Украины,

Также женщина передавала информацию о транспортировке военной техники через населенные пункты Луганской и Харьковской областей, о задержанных правоохранительными органами Украины участниках "ЛНР".

В российских социальных сетях под ником "Лана Волчица" женщина призвала способствовать деятельности НВФ, вступать в ряды боевиков и материально поддерживать банду "Призрак". На собственной интернет-странице пособница боевиков разместила список сотрудников одного из подразделений органов внутренних дел Украины с персональными данными.

Рубежанский городской суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырех лет и семи месяцев лишения свободы.

Судебный приговор вступил в силу.