В зоне АТО погибла 23-летняя медик 10 бригады

На передовой в зоне проведения АТО погибла 23-летняя санинструктор 10-й горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая во время обстрела гибридной армией РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.

"Сегодня во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра - медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина. Еще один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.