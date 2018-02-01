ОБСЕ констатирует увеличение количества взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 19 февраля. Так, в Донецкой области по сравнению с предыдущими сутками зафиксировали примерно 174 взрыва против ориентировочно 90 накануне.

В частности, с вечера 18 февраля и до утра 19 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 1 снаряд с востока на запад, 5 взрывов неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток и 2 взрыва неопределенного происхождения, а потом совокупно 126 взрывов неопределенного происхождения. В Луганской области зафиксировано 92 взрыва против 7 соответственно, в частности, вечером 18 февраля, осуществляя мониторинг в неподконтрольном правительству населенном пункте Кадиевка, наблюдатели слышали 45 взрывов неопределенного происхождения в 12-15 км на юго-запад.