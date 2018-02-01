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ОБСЕ констатирует увеличение количества взрывов на Донбассе

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 19 февраля. Так, в Донецкой области по сравнению с предыдущими сутками зафиксировали примерно 174 взрыва против ориентировочно 90 накануне.

 В частности, с вечера 18 февраля и до утра 19 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 1 снаряд с востока на запад, 5 взрывов неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток и 2 взрыва неопределенного происхождения, а потом совокупно 126 взрывов неопределенного происхождения. В Луганской области зафиксировано 92 взрыва против 7 соответственно, в частности, вечером 18 февраля, осуществляя мониторинг в неподконтрольном правительству населенном пункте Кадиевка, наблюдатели слышали 45 взрывов неопределенного происхождения в 12-15 км на юго-запад.


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