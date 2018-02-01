» » Боевики 15 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе

Боевики 15 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе

Сегодня, 09:05 citynews.net.ua | Напечатать

 В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки боевики 15 раз прицельно обстреляли украинские позиции, погиб один украинский военнослужащий, пять получили ранения, еще два военных получили боевые травмы. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

На Луганском направлении враг активизировался возле Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 миллиметров, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. 

Около Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов. 

На Донецком направлении эпицентром обстрелов стал приморский участок обороны ВСУ, тут враг применил 120-миллиметровые минометы возле населенных пунктов Лебединское и Ломакино. 

Также из минометов, но калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши опорные пункты возле Песков, а в пригороде Авдеевки вели огонь из автоматических станковых гранатометов.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:58

Спасатели помогли людям на КПВВ в Станице Луганской, которые не успели пересечь линию разграничения

Сегодня, 11:16

В зоне АТО погибла 23-летняя медик 10 бригады

Сегодня, 10:58

Фантомовцы Луганщины остановили перевозчика - нелегала

Сегодня, 09:59

ОБСЕ констатирует увеличение количества взрывов на Донбассе

Сегодня, 09:05

Боевики 15 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе

Вчера, 18:42

Боевики 8 раз за день обстреливали силы АТО. Есть жертвы

Вчера, 18:28

МИД призвал международных партнеров заставить Россию прекратить агрессию в Украине

Вчера, 17:48

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Вчера, 16:53

Госбюджет потратил половину конфискованных денег Януковича

Вчера, 15:59

Восемь объединенных громад Луганщины получат государственные фермерские земли

Вчера, 14:43

В Северодонецке сгорела сауна, полиция устанавливает обстоятельства (фото)

Вчера, 14:17

Тука выступил против закона о коллаборационизме для Донбасса

Новости Украины:

Сегодня, 11:59

Порошенко допросят по видеосвязи из АП

Сегодня, 11:21

Сегодня в Киеве ограничат движение на Харьковском путепроводе

Сегодня, 10:59

Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении Коцабы

Сегодня, 09:59

ОБСЕ констатирует увеличение количества взрывов на Донбассе

Сегодня, 09:27

В Киеве 5 человек отравились суши

Вчера, 18:07

Абраменко за «золото» Олимпиады получит $125 тысяч от государства

Вчера, 17:56

В Кривом Роге произошло землетрясение

Вчера, 16:59

Рада на следующей неделе может рассмотреть закон об антикоррупционном суде

Вчера, 15:48

В Одесской области от кори умер ребенок

Вчера, 14:15

СБУ пресекла закупку б/у запчастей из РФ для боевой техники ВСУ

Вчера, 12:37

В Ровно СБУ задержала на взятке замначальника штаба Нацгвардии

Вчера, 12:21

В Киевской области экс-участник АТО открыл стрельбу и бросил гранаты в сторону соседей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 