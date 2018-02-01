Боевики 8 раз за день обстреливали силы АТО. Есть жертвы

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за день, 20 февраля 2018 года, погиб один украинский военный, еще трое ранены.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook. "В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня.

В общем, с начала суток зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении боевики обстреливали Троицкое, Крымское, Катериновку; на Донецком направлении - Пески и Ломакино.